Matteo Pessina a Sky Sport subito dopo Italia-Austria 2-1, ottavo di finale degli Europei: "Non ho ancora realizzato il gol al Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro come un ricordo entusiasmante fino alla fine della mia carriera che è appena iniziata. La cosa più bella è passare il turno con un'altra bella vittoria, questo è l'importante. In questa squadra possono segnare tutti ed è un bellissimo gruppo. Ed è la forza di questa squadra. Sia i titolari che chi subentra dalla panchina fa bene. Il mio gol un dipinto? Un po' esagerato, ma sicuramente ci ha fatto gioire tantissimo. Un'esplosione davvero, fare il 2-0 così dopo una partita così tosta e sofferta, fantastico!"