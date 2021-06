Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Austria. "Non mi ero ancora reso conto del mio gol, rivederlo è stato bellissimo. Un'emozione grande per me e per tutta l'Italia. Vincere una partita così combattuta è fantastico. Il gol è uno dei momenti più belli della mia carriera, me lo porterò dietro per sempre. Significa davvero tanto, è qualcosa di incredibile portare alto il nome della Nazione e vincere in uno stadio così importante come Wembley. Mancini mi ha detto di inserirmi come faceva Barella, pressare il portatore palla ed è quello che ho fatto. C'è sangue freddo e incoscienza, oltre che incredulità nel giocare queste partite".