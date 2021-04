Matteo Pessina ha avuto l'occasione più ghiotta per l'Atalanta nel primo tempo della partita contro la Juventus, ma alla fine il risultato dell'intervallo è di 0-0. Queste le parole di Pessina a Sky Sport: "Ci aspettavamo esattamente una partita come questa, le qualità della Juve le sappiamo bene: aggrediscono e ripartono bene sbagliando pochissimo, noi cerchiamo di aprirli un po' e cercare gli spazi. Conoscendo mister Gasperini, dovremo ripartire ancora più forte nel secondo tempo, per concedere meno occasioni ai bianconeri, stando più attenti della nostra area, e poi cercare di far gol quando saremo nella loro."