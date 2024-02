Dopo l'intervento chirurgico alle coronarie a cui è stato sottopostoora sta bene ma non potrà tornare ad allenare fino al termine della stagione. Per questo stando a quanto riferisce SkySport il Pescara avrebbe già scelto chi sostituirà Zeman fino al termine della stagione. La scelta sarebbe ricaduta su Giovanniex allenatore della formazione Primavera della Juventus che già faceva parte dello staff di Zeman. Tuttavia sarà una buona opportunità per l'ex bianconero di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore complice l'assenza di Zeman.