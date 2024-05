Daffara 6,5 - C'è quando serve, decisiva la sua parata su Cangiano al 40' dopo una deviazione pericolosa di Muharemovic. Non impeccabile sul gol di Milani.

Guerra 8 - La sua esperienza si sente eccome, soprattutto in queste partite in cui c'è anche bisogno di tanto lavoro sporco. Al posto giusto al momento giusto, anche quando ha la possibilità di mettere la sua firma sul match. Il gol non è altro che la ciliegina sulla torta della sua straordinaria stagione. E non è finita qui… (dal 93' Da Graca s.v.).

- La sua esperienza si sente eccome, soprattutto in queste partite in cui c'è anche bisogno di tanto lavoro sporco. Al posto giusto al momento giusto, anche quando ha la possibilità di mettere la sua firma sul match. Il gol non è altro che la ciliegina sulla torta della sua straordinaria stagione. E non è finita qui… (dal 93' s.v.). Brambilla 8 - Ora la Juve Next Gen può giocarsela con tutti. Perché è compatta in difesa e pure cinica in attacco. Vero, il Pescara non fa niente per vincerla, ma il suo piano gara funziona perfettamente, soprattutto nel secondo tempo dopo l'1-0 dell'intervallo. E ora viene il bello, anche per lui.

