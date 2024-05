20' - Anche Guerra sfiora la rete: il suo tiro esce di poco, alla destra del portiere avversario

18' - Comenencia scarta Plizzari e trova il gol del raddoppio bianconero, ma è in fuorigioco

11' - Pescara vicino al gol con Cuppone: salva tutto Comenencia, opponendosi al tiro con un intervento decisivo

6' - GOL JUVE! Scambio in velocità tra Nonge e Savona, con la palla che arriva poi a Sekulov: è l'azzurro a sbloccare il match, complice una deviazione di un avversario

1' - Al via il match!

Plizzari

Floriani

Mesik

Brosco

Milani

Aloi

Squizzato

Franchini

Merola

Cuppone

Cangiano

Daffara

Savona

Pedro Felipe

Muharemovic

Comenencia

Damiani

Hasa

Rouhi

Nonge

Sekulov

Guerra

Serata importante per la. Dopo aver chiuso la regular season con il miglior piazzamento di sempre, la seconda squadra bianconera ha battuto l'Arezzo nel primo turno deie questa sera sfida ilin trasferta, per continuare a sognare. Calcio d'inizio alle ore 21.00.All. CascioneAll. BrambillaVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.