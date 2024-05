PESCARA-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA

DaSabato 11 maggio alle ore 21:00 la Juventus Next Gen sarà ospite del Pescara allo stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia” per il secondo turno dei playoff di Serie C. I giovani bianconeri sono reduci dalla vittoria casalinga nel primo turno contro l'Arezzo decisa dalla rete su calcio di rigore di Nicolò Savona.La sfida tra Pescara e Juventus Next Gen, valida per il secondo turno dei playoff del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Rai Sport e, come sempre, su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.