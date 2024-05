Continua l'avventura della Juventus Next Gen ai playoff. I bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno il Pescara fuori casa per il secondo turno dei Playoff di Serie C. E' stato designato l'arbitro del match, ovvero Michele Delrio. Fine della sezione di Battipaglia e Biffi della sezione di Treviglio i due guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Caldera di Como. Al VAR Fourneau. La partita è in programma sabato 11 maggio alle 21. Ecco come funzionano i playoff di Serie C, tutto quello che c'è da sapere.