Finisce con una sconfitta il match d'esordio dellanel girone B del campionato di Serie C,. 3 a 1 il risultato finale allo stadio Adriatico contro ildi Zdenek Zeman, che mette la sfida in discesa già nel primo tempo con la doppietta di Luigitra 11' e 42', oltre che con il gol di Federicoal 34'; per i bianconeri accorcia le distanze al 53' il nuovo arrivato Simone90' + 4 - Finisce qui allo stadio Adriatico. Juve Next Gen sconfitta 3-1 alla prima giornata.89' - Cuppone sfiora la tripletta84' - Ennesimo tentativo di serata per Merola, che però manda la palla sopra la traversa72' - In campo Cerri, che prende il posto di Guerra (fresco di un cartellino giallo). Ammonito anche Huijsen, che stende Cuppone68' - Primi cambi per Brambilla: in campo Nonge e Comenencia, che prendono il posto rispettivamente di Maressa e Hasa65' - Accornero ancora pericoloso con un tiro sul primo palo: Garofani c'è54' - Giallo per Pierno, "colpevole" di un intervento scomposto su un avversario53' - GOL JUVE! Accorcia le distanze Guerra, bravo ad anticipare di testa Plizzari sfruttando un bel cross dalla destra di Mulazzi46' - Si riparte45' - Fine primo tempo. Juve Next Gen negli spogliatoi sotto di tre gol42' - GOL Pescara. Cross perfetto di Milani dalla sinistra, Cuppone si gira in area tra un paio di difensori bianconeri e trafigge Garofani. 3-0, passivo pesante per la Juve a pochi minuti dalla fine del primo tempo39' - Giallo per Hasa, che trattiene fallosamente Manu in ripartenza. Ammonizione corretta35' - Altra azione pericolosa del Pescara, con Merola che serve Cuppone al centro dell'area. Quest'ultimo segna, ma è in fuorigioco. Pericolo scampato per la Juve33' - GOL Pescara. Bella azione tutta in verticale della squadra di casa, con Accornero che riceve palla al limite dell'area e non sbaglia, segnando con un diagonale perfetto il gol del raddoppio28' - Ancora un lancio lungo per Merola, che si lancia verso l'area di rigore bianconera e cerca il contatto con Garofani, per poi cadere a terra. L'arbitro non fischia, non c'è nulla24' - Lancio lungo per il Pescara, con Merola che parte sulla fascia destra e impensierisce la difesa bianconera. Il suo tiro poi viene murato21' - Tentativo anche per Damiani dal limite dell'area, palla alta sopra la traversa. Nonostante lo svantaggio, la Juve c'è17' - Primo squillo della Juve, con un bello scambio tra Mbangula e Hasa: l'azzurro va al tiro, ma Plizzari non si fa sorprendere e blocca la palla a terra senza affanni11' - GOL Pescara. Padroni di casa avanti, la sblocca Cuppone dopo un erroraccio in uscita di Huijsen. Incolpevole Garofani5' - Fase di "studio" per le due squadre. Buona partenza per i bianconeri, subito propositivi in avanti1' - Al via il match!: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani (dall'85' Moruzzi); Manu (dal 45' Aloi), Squizzato, Tunjov; Merola (dall'85' Masala), Cuppone, Accornero. All. Zeman: Garofani; Stivanello (dal 78' Perotti), Huijsen, Muharemovic; Mulazzi, Maressa (dal 68' Nonge), Damiani, Hasa (dal 68' Comenencia), Turicchia; Mbangula (dal 72' Cerri), Guerra. All. Brambilla.A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi.