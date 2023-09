Un esordio complesso per la, che in trasferta viene sconfitta dalper 3 a 1. Di seguito le nostre pagelle del match.- Ha poche colpe su tutti i gol, i compagni non lo aiutano in nessun modo a salvare la porta.- Esordio non semplice, ma gli attaccanti del Pescara sono ossi duri. Avrà modo di fare meglio (dal 78's.v.).- Serata molto difficile per il difensore classe 2005, che forse inizia a sentire qualche pressione di troppo. Prima un errore in uscita che spalanca la porta al Pescara per l'1-0, poi si fa ingannare dai forti attaccanti di casa sull'azione del tris di Cuppone. A suo favore qualche buona chiusura, cresce nel secondo tempo ma si fa anche ammonire.- Poco da segnalare in una serata che non lo vede certamente tra i protagonisti, nonostante la fascia da capitano al braccio.- Ha il merito di servire l'assist per il gol di Guerra, sulla sua fascia è sempre utile.- Anche lui fatica molto a contenere gli avversari (dal 68'5.5 - Si vede poco)- Qualche spunto interessante e una buona personalità, per essere all'esordio. Potrà essere utile alla causa.- Ci prova, quando ne ha l'occasione, ma non riesce a incidere. Un po' nervoso, si fa anche ammonire (dal 68'6 - Qualche spunto positivo al debutto in una serata non semplice per la Juve).- Qualche timido tentativo insieme a Mbangula e poco altro.- Dimostra qualche idea potenzialmente interessante e soprattutto una buona mobilità, che gli consente di scambiare bene con Turicchia, ma è una serata difficile anche per lui (dal 72's.v.).- Si vede poco, ma alla prima vera occasione gonfia la rete. La sua esperienza potrebbe rivelarsi una manna dal cielo per questa Juve.- L'inesperienza della Juve Next Gen va a sbattere contro il muro del Pescara, che con la categoria ha decisamente più familiarità. Le idee ci sono, ma il match d'esordio ha confermato la sensazione che il girone B possa creare più di una "grana" ai giovani bianconeri. Ci sarà da lavorare.