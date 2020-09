Due colpi per il Pescara: prima Bocchetti, poi Fernandes dalla Juve. Il club abruzzese chiude due firme importanti, con Il Centro, quotidiano che nella sua versione in edicola oggi, scrive: "L'esperto centrale in città per incontrare Sebastiani, arriva in prestito dal Verona ed è il cugino del ds biancazzurro. I bianconeri cedono il mediano olandese al Delfino". Leandro Fernandes dopo l'avventura al Fortuna Sittard lascerà la Juve U23 per giocare in Serie B.