La Juve torna in campo...alla Play. Sabato 22 febbraio, infatti, è in programma la quinta giornata del campionato eFootball.Pro con i bianconeri che sfideranno il Bayern Monaco. ​Una serie di vittorie nelle ultime partite ha permesso alla Juventus di raggiungere il club tedesco al secondo posto in classifica, il big match di sabato metterà a confronto proprio queste due formazioni e potrebbe essere decisivo anche per raggiungere la vetta nel caso di un ulteriore passo falso del Monaco. La partita del dream team bianconero (formato da Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto) verrà trasmessa in diretta streaming alle ore 14:55.





Le partite si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona e saranno trasmesse in streaming sui canali social ufficiali di PES: www.youtube.com/officialpes e www.facebook.com/PES . Qui di seguito gli orari delle dirette di sabato (gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano):



13:15: Monaco vs Barcellona

14:05: Celtic Glasgow vs Boavista

14:55: Juventus vs Bayern Monaco

15:45 Nantes vs Manchester United

16:35 Schalke 04 vs Arsenal



LA CLASSIFICA DOPO 4 GIORNATE:



Monaco 18

Juve 16

Bayern 16

Barcellona 12

Nantes 10

Boavista 10

Manchester United 8

Celtic 7

Arsenal 7

Schalke 7