Come racconta Calciomercato.com, il giudizio finale su eFootball Pes 2020 è sostanzialmente positivo. A proiettare il videogioco su una risposta diversa, rispetto agli ultimi anni, da parte del mercato, sono sicuramente i contratti di esclusiva che Konami ha saputo accaparrarsi. Per CM, infatti "l'esclusiva Juventus e gli accordi con colossi mondiali come Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco danno sicuramente un boost importante al titolo, ma restano ancora alcune lacune come l'incompletezza di alcuni campionati (in Italia ad esempio manca il Brescia). Ottima la presenza del massimo campionato brasiliano".