C'è anche una Juve che gioca. Oggi, infatti, la squadra eSports bianconera ha sfidato in amichevole il Bayern Monaco. Un doppio match terminato con due vittorie della squadra bianconera composta da ​I tre hanno scelto per entrambe le partite un modulo molto particolare: un 4-3-3 'asimmetrico' con un vertice bassissimo, uno altissimo e Sami Khedira in mezzo. Dietro utilizzati tre centrali, davanti in panchina sia Higuain che Dybala (nella seconda l'argentino è stato scelto dal 1' al posto di Douglas Costa). A prescindere da chi gioca, lo spettacolo è comunque assicurato come potete vedere QUI.