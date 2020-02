La Juve torna in campo alla Play. Oggi, sabato 22 febbraio, infatti, è in programma la quinta giornata del campionato eFootball.Pro con i bianconeri che sfideranno il Bayern Monaco. Le partite si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona e saranno trasmesse in streaming sui canali social ufficiali di PES: www.youtube.com/officialpes e www.facebook.com/PES .



Qui di seguito gli orari delle dirette di sabato (gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano):



13:15: Monaco vs Barcellona

14:05: Celtic Glasgow vs Boavista

14:55: Juventus vs Bayern Monaco

15:45 Nantes vs Manchester United

16:35 Schalke 04 vs Arsenal



LA CLASSIFICA DOPO 4 GIORNATE:



Monaco 18

Juve 16

Bayern 16

Barcellona 12

Nantes 10

Boavista 10

Manchester United 8

Celtic 7

Arsenal 7

Schalke 7