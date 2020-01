La Juve su Pes. La partnership con Konami ha lanciato il club bainconero nel mondo degli e-sports, in cui come sempre i bianconeri non vogliono essere semplici comparse. La Juve ha infatti creato una squadra di tutto rispetto per sfidare i club italiani e stranieri. Oggi, dalle 13.15 in diretta la gara contro l'FC Boavista, live sul canale youtube bianconero.