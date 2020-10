Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che il Data Pack 2.0 di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) è scaricabile ora gratuitamente per le piattaforme PlayStation®4, Xbox One™ e PC Steam.



Il Data Pack 2.0 aggiorna i campionati, le squadre e i giocatori dei campionati di numerose nazioni tra cui: tra cui: Italia (Serie A e Serie B), Spagna, Turchia, Belgio, Svizzera, Brasile e Cina.



Il nuovo Data Pack include oltre 150 nuovi visi dei calciatori delle squadre partner tra cui Ansu Fati (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic Glasgow) e Francisco Trincão (Barcellona)



Sono state aggiornate le divise ufficiali da gioco di oltre 200 squadre (tra cui 24 nazionali), che includono: Belgio, Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo, Arsenal, Barcellona, Celtic Glasgow, Juventus, Manchester United e AS Roma.



A partire da oggi, nelle campagne myClub di PES 2021, saranno disponibili dei nuovi giocatori della serie Momenti Gloriosi (ulteriori giocatori saranno disponibili nei prossimi mesi), qui seguito il calendario:



22 ottobre – Ronaldinho (Match Iconico: 08/03/2005)

22 ottobre – Carles Puyol (Match Iconico: 19/01/2012)

22 ottobre – Deco (Match Iconico: 07/01/2006)

29 ottobre – Patrick Viera (Match Iconico: 15/05/2004)

29 ottobre – Sol Campbell (Match Iconico: 04/05/2002)

29 ottobre – Gilberto Silva (Match Iconico: 11/08/2002)

Il Data Pack 2.0 include anche:

Steven Gerrard: La leggenda del calcio, attuale manager del Rangers Glasgow, è ora disponibile tra i manager della Master League

Full Celebration 3: Una nuova serie di celebrazioni per i giocatori della serie Momenti Gloriosi, attivabili mediante il comando L3 dove aver segnato un gol

14 nuovi scarpini da calcio ufficiali di adidas, NIKE, PUMA, UMBRO, MIZUNO e Joma



Ulteriori informazioni su eFootball PES 2021 SEASON UPDATE



eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) è un videogioco standalone che include tutte le apprezzate caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE include in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020™ e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021).

La versione Standard Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (disponibile nei formati fisici e digitale) è caratterizzata da una storica copertina che raffigura quattro ambasciatori di eFootball PES di questa stagione: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford e Alphonso Davies.



Tutti e quattro gli ambasciatori sono inclusi anche nelle nuove Club Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (disponibili solo in formato digitale al prezzo di €34.99). Ognuna delle cinque Club Edition include un giocatore della serie Momenti Gloriosi, la squadra myClub completa e molto altro ancora.



I possessori di PES 2020 o di PES 2020 LITE potranno ottenere, entro il 29 ottobre 2020, uno sconto del 20% per l’acquisto di una delle Club Edition mediante la funzione dedicata inclusa nel gioco.



