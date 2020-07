A partire dal 15 settembre, Konami ha annunciato l’uscita di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, prossimo episodio della serie eFootball PES. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, eFootball PES 2021 avrà in esclusiva UEFA EURO 2020, in anteprima rispetto alla reale programmazione del torneo, che in seguito all’avvento del coronavirus è stato posticipato al 2021. Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “siamo già al lavoro per creare le fondamenta di quello che sarà eFootball PES nel futuro facendo tesoro di quanto abbiamo fatto in passato e impegnandoci a migliorare ulteriormente ogni aspetto del gioco. PES 2021 offrirà ai nostri fan il pluripremiato gameplay che ci ha permesso di vincere riconoscimenti prestigiosi, gli aggiornamenti della nuova stagione e le squadre e i contenuti in esclusiva a un prezzo ridotto. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare i nostri giocatori e le nostre fedeli community per il loro supporto in questo momento di transizione dall’attuale generazione di hardware al nuovo motore di gioco che saprà ridefinire il concetto di simulazione calcistica.”