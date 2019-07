Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku — eFootball PES (@officialpes) July 30, 2019

insieme a McTominay, Messi e Gnabry. C'è un dettaglio, poi, che ha colpito i più attenti: sulla manica della maglia della Juventus c'è il logo ufficiale della Serie A, un segnale di nuovi imminenti sviluppi relativi alla concessione delle licenze della massima serie italiana.Il comunicato di Konami:"Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la demo di eFootball PES 2020 sarà disponibile da oggi per PlayStation®4, Xbox One™, e PC STEAM. Sono stati, inoltre, svelati i calciatori che appariranno nella copertina della Standard Edition: Lionel Messi, Serge Gnabry, Miralem Pjanić e Scott McTominay.Il trailer di lancio della demo di eFootball PES 2020 è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=HzW_kD8gE0g&feature=youtu.beLa demo permetterà, per la prima volta, di poter giocare con le nuove squadre partner di KONAMI: Juventus FC – che avrà nomi, stemma e stadio ufficiali presenti in esclusiva in eFootball PES 2020 – il Manchester United e il Bayern Monaco. L’Allianz Arena, lo stadio casalingo della compagine bavarese è un altro contenuto esclusivo che sarà presente solo in eFootball PES 2020 a partire dalla demo odierna.A completare la lista delle squadre più conosciute a livello mondiale che hanno stretto una collaborazione con KONAMI troviamo anche il Barcellona e l’Arsenal – che hanno di recente confermato il prolungamento della loro partnership che dura ormai da diversi anni.Lionel Messi, la leggenda del Barcellona, la cui brillante carriera è contrassegnata da oltre 30 trofei conquistati, torna ad essere presente sulla cover di eFootball PES 2020 insieme ad altre tre star di valore assoluto.Serge Gnabry, il centrocampista del Bayern Monaco che ha collezionato otto presenze nella nazionale tedesca, sarà un eFootball PES Ambassador ufficiale e apparirà sulla copertina del gioco per la prima volta. Il Bayern Monaco è il più celebre team tedesco, con oltre 40 titoli nazionali e coppe conquistate nella sua lunga e vittoriosa storia.Scott McTominay, il centrocampista del Manchester United, una delle nuove promesse del calcio mondiale, apparirà anche lui sulla confezione di eFootball PES 2020. Il Manchester United è la squadra di maggior successo in Inghilterra grazie a 20 vittorie nel campionato nazionale.La lista complete delle 13 squadre disponibili nella demo è la seguente:Manchester UnitedBayern MonacoFC BarcellonaArsenal FCPalmeirasClube de Regatas do FlamengoSão Paulo FCSport Club Corinthians PaulistaCR Vasco da GamaClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético River PlateColo-ColoPer la prima volta la modalità Modifica sarà inclusa nella demo per PS4 e PC, questo significa che le community più attive di PES potranno personalizzare giocatori, squadre e tenute di gioco prima del lancio del gioco finale. Nella demo saranno presenti 6 campionati da modificare, con tutti i dati di gioco creati che potranno essere trasferiti e conservati nella versione finale del prodotto, una volta disponibile.Oltre alla modalità Modifica, i giocatori avranno accesso limitato alle modalità Online e Offline.“Grazie alle fantastiche nuove collaborazioni strette con le squadre per eFootball PES 2020, non potevamo limitarci a scegliere un solo Ambassador che apparisse sulla copertina del gioco quest’anno,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “A partire da Messi, che non è nuovo ad essere sulla cover del gioco, fino a Gnabry, Pjanić e McTominay, che hanno tutti un enorme seguito a livello mondiale, crediamo che eFootball PES 2020 sarà qualcosa di eccezionale per tutti, non importa quale sia la vostra squadra preferita.”eFootball PES 2020 fa da apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante, con la ferma intenzione di rivoluzionare il mondo dell’eFootball e portare questo sport a un’audience mondiale sempre più ampia. Il gioco avrà una nuova modalità chiamata Matchday che permetterà ai tifosi di partecipare insieme settimanalmente alle più importanti partite e contribuire alla vittoria della propria squadra.eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One™, e PC STEAM, il 10 settembre (Americhe/Europa/Asia) / il 12 settembre (Giappone) con le versioni Standard e Legend già disponibili per la prenotazione".