La Juventus non ha avuto il miglior esordio possibile nel campionato eFootball.pro. Le prime due partite giocate contro il Barcellona, infatti, sono terminata 1-1 e 1-0 in favore dei blaugrana, andati in gol in entrambe le sfide nei minuti finali. I bianconeri si trovano quindi con un solo punto in classifica, le prossime due partite saranno contro lo Schalke sabato 11 gennaio.