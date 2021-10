Quella di domani sera trasarà una partita speciale per Simone Inzaghi, che torna all’Olimpico da avversario dopo una vita in biancoceleste. In un’intervista al Corriere dello Sport, Angelo Peruzzi ha parlato dell'amico: “Simone sa essere dolce ma anche autoritario. Non credevo di vederlo mai attaccare un giocatore al muro. La trasformazione più grande avviene in partita: è talmente teso che sarebbe capace di fare a botte. Lui vive per il risultato. Molti parlano di Simone per sentito dire, ma io vi posso dire che tra lui e Conte non c’è differenza: hanno percorsi e caratteri diversi, ma a Inzaghi non manca il temperamento del vincente”.