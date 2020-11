Angelo Peruzzi, al programma biancoceleste Match Program, ha parlato del suo passato alla Juve: "Ricordo un Lazio - Juventus del novembre 2001, vinto 1-0. Giocavo in biancoceleste e, a causa di uno scontro di gioco con Amoruso a 10' dalla fine, rimasi in campo con un polso rotto perché avevamo terminato i cambi. Affrontare una squadra forte non fa diminuire l'attenzione e concentrazione, ma va anche detto che dopo questo tour de force sarà inevitabile avere qualche energia in meno. Inzaghi e Pirlo? Inzaghi allenatore ormai lo conosciamo bene, mi piace molto anche l'idea Pirlo. Andrea in campo era un ragionatore, vedeva bene il gioco, per questo sono sicuro che potrà far bene anche in panchina".