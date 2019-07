L'ex portiere della Juventus Angelo Peruzzi fa il punto sulla lotta scudetto in un'intervista rilasciata a ​Tg3 Lazio: "Mi auguro di fare bene in campionato. Quest'anno siamo arrivati ottavi, bisogna migliorare. La Champions League? Difficile dirlo in estate, si pronosticano in tanti, poi alla fine sono poche squadre ad essere lì. In tante lotteranno, non diciamo niente, ma noi ci puntiamo. Titolo? Juventus favorita, ma anche Inter e Napoli faranno bene. Il ritiro? Stiamo lavorando bene, speriamo che non accadano guai fisici. Un grande colpo di mercato? Valutiamo le scelte, cerchiamo di farle giuste. Milinkovic e Luis Alberto stanno bene. Mihajlovic? Sinisa è un grande amico e un mito. In questo caso servono poche parole, sa quello che deve fare, lo abbraccio".