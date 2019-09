Hans Nicolussi Caviglia si è presentato in sala stampa come nuovo giocatore del Perugia. Il valdostano, arrivato in Umbria in prestito dalla Juventus, ha ringraziato anche Massimiliano Allegri che lo ha lanciato lo scorso anno tra i grandi: "​Sicuramente ho ancora tanti margini di miglioramento, così come tutta la squadra che ha un ottimo potenziale. Le mie caratteristiche? Bisogna farsi trovare pronti in base alle situazioni che si presentano. Ho cercato di carpire molti segreti durante l’esperienza alla Juventus, soprattutto da Pjanic che mi ha dato molti consigli. Senza dimenticare poi il doveroso ringraziamento ad Allegri, molto importante per la mia crescita"