Marcello Pizzimenti, direttore sportivo del Perugia, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero di Nicolussi Caviglia, prospetto molto interessante del settore giovanile della Juve, recentemente in prestito un anno in Umbria, che il Perugia vorrebbe però trattenere: "Abbiamo avviato i contatti per averlo con noi ancora un anno. Con la Juventus il rapporto è eccellente e c’è massima disponibilità, noi crediamo molto in questo ragazzo che a sua volta, anche alla luce della giovane età, avrà bisogno di una nuova stagione tra i cadetti per crescere ulteriormente".