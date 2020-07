Michela Persico, che diventerà mamma a breve rendendo papà Daniele Rugani, ha postato oggi una foto su Instagram mentre tiene in braccio la splendida cagnolina Dory sul balcone. E un messaggio: "Lei sempre con me, ma sarà gelosa con l'arrivo del bebè?". Quella della Persico e Rugani è una famiglia davvero amante degli animali: oltre a Dory, hanno tre gatti e due tartarughe. I fan sono andati in visibilio per questa foto, specialmente chi ha animali e ama confrontarsi con la Persico sull'argomento. Fra pochissimo, in casa arriverà anche un figlio.