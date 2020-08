Ancora qualche giorno, a partire dal 24 agosto, la nuova era Pirlo avrà ufficialmente inizio. A proposito ne ha parlato l’ex centrocampista della Roma Simone Perrotta ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul suo ex compagno di Nazionale: "Sono molto curioso di vedere Andrea sulla panchina bianconera. Disegnava calcio da giocatore e credo che possa replicarsi anche come allenatore. Farà un ottimo lavoro, se hanno fatto questa scelta è perché l’hanno pensata a tavolini. No, non ci siamo sentiti, ci siamo solo messaggiati nella chat del Mondiale 2006".