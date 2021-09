Roberto, sul Corriere dello Sport in edicola, parla del 'problema' nel giudizio della Juve: "Il problema della Juventus è che nel giudicarla si fa riferimento al periodo aureo, quello dei nove scudetti consecutivi. Ma quella è stata un’anomalia meravigliosa, non la realtà. La Juventus reale è quella che, dal 1995 al 2006, di scudetti ne vince sette. Quelli ufficiali sono cinque, ma nel conto abbiamo messo anche i due revocati, per dimostrare che, anche con questi, si sta sotto ai nove dal 2012/2020 in più tempo. E soprattutto esiste l’alternanza".