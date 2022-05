Roberto Perrone, sul Corriere dello Sport, risponde così a Bonucci: "Il mestiere più difficile, in Italia, è la gioventù. Leonardo Bonucci, forse, non voleva essere così persecutorio, né scaricante (barile) quando ha affermato, al Pardoshow su Dazn, “noi abbiamo pagato la poca esperienza dei giovani in certe partite”, però il duro giudizio ci introduce al problema di questa Italia, non solo riguardo al calcio e allo sport, ma al mondo del lavoro in generale. Il calciatore, parafrasando Vecchioni, in fondo è un modo di campare. Ma per i giovani, più che il mestiere in sé è difficile l’età in cui lo si affronta".