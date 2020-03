C'è anche il procuratore di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes tra le persone perquisite nella nuova inchiesta che vede coinvolto il calcio portoghese. Un blitz scattano in mattinata e nel quale tra i sospettati, oltre all'agente di CR7, c'è anche il suo legale di fiducia Carlos Osorio de Castro. A riportarlo è il sito del settimanale Sabado, che già un mese fa aveva parlato di un'inchiesta su un'ipotesi di riciclaggio come riportato anche da Calciomercato.com, che ora ha avuto un'accelerata importante.



GLI ALTRI COINVOLTI - Mendes è solo uno dei tanti personaggi coinvolti nella vicenda, tra i quali ci sono anche i presidenti di ​Benfica, Porto, Sporting Lisbona, Sporting Braga e giocatori - o ex - inseriti nell'inchiesta per trasferimenti o rinnovi sospetti: Iker Casillas, Jackson Martínez, Maxi Pereira e Danilo Pereira.