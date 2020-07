Diego Perotti, fantasista della Roma, ha parlato in una lunga intervista a ESPN, dando pareri molto duri: “Il calcio italiano è molto complicato: è molto tattico. I campi sono un disastro: vai a giocare con il Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn. Non so se si tratti di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l’Almeria, ultima in classifica, e il campo era perfetto. I difensori poi sono molto bravi e tengono sempre la marcatura alta. La Juventus vince perché ha uno stile simile all’Atletico Madrid, ma non è invincibile”.