Come racconta il Corriere dello Sport, Perisic non potrà giocare con la Croazia in Nations League, ma andrà comunque in patria per farsi visitare e stare vicino alla squadra. È atteso in ritiro per venerdì-sabato. Prima però ha una risposta da dare, quella all'Inter. Facile immaginare che i suoi agenti adesso verificheranno eventuali proposte concrete dalla Premier e approfondiranno il discorso con la Juventus che è interessata al croato nonostante Perisic e il suo entourage abbiano sempre negato qualsiasi trattativa con il club bianconero. Il prossimo anno, in caso di conferma, Ivan magari sarà utilizzato anche a destra per cercare una coesistenza con Gosens.