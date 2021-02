Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'esterno croato dell'Inter Ivan Perisic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande partita, anche se con tutte le occasioni avute dovevamo chiuderla prima - ha detto Perisic - Quello che conta però e che siamo lì, al primo posto. E adesso vogliamo andare a Torino per vincere la gara". Martedì all'Allianz si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia, con la Juventus in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nella gara d'andata.