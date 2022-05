Negli ultimi giorni un nome caldo per il mercato della Juventus è quello di Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza con l'Inter ed è corteggiato dalla Vecchia Signora che sarebbe pronta ad intavolare un'offerta in modo da superare i 4,5 milioni di euro inizialmente offerti dai nerazzurri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport fin dalla proposta (presto declinata) dei nerazzurri Perisic avrebbe mandato il suo entourage a cercare squadre in Premier League, da cui è scaturito l'interesse del Newcastle. Prima che arrivasse la Juventus.



JUVENUTUS - Con i bianconeri un principio di intesa. Sia per il progetto Juve che cercherebbe un esterno con le caratteristiche ideali del croato. Sia per l'assegno e la ricca offerta presentata a Perisic che arriverebbe a parametro zero. I nerazzurri però non accettano il tradimento.



INTER - Proprio per questo Marotta e Ausilio hanno organizzato per un giorno tra lunedì e martedì, a campionato finito, un incontro con l'entourage di Perisc per presentare l'offerta definitiva e provare a rinnovare e continuare insieme. Possibile che la nuova offerta pareggi quella della Juve e quindi vada tra parti fisse e bonus a raggiungere i 6 milioni.