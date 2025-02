Amici mai, Perisic ritrova la Juventus, ma in passato sono anche stati davvero vicini

AFP via Getty Images

Ivan Perisic, lo score contro la Juventus



Ivan Perisic e il rapporto con la Juventus

all'Allianz Stadium di Torino. Chi tornerà a calpestare il prato della casa bianconera è. Molti di voi lo ricorderanno con la maglia dell'Inter. C'è però un curioso retroscena di calciomercato secondo cui il croato sarebbe stato molto vicino alla Vecchia Signora prima di scegliere il. Era l’estate del 2022 e si era appena conclusa la sua seconda stagione del secondo interista dopo la breve esperienza in prestito al Bayern Monaco. Proprio allora la Juventus ha pensato di assicurarsi il giocatore all'epoca trentatreenne. Un colpo a zero ma Perisic ha scelto l'Inter di Antonio Conte.Perisic in carriera ha sfidato la Juventus per 16 volte. Ironia della sorte ha firmato con il PSV il 18 settembre, proprio il giorno dopo la sfida contro i bianconeri. Sedici presenze condite da quattro goal.Amici mai il croato e la Vecchia Signora. Per questo il suo trasferimento all'ombra della Mole sembrava essere clamoroso. Nel lontano marzo 2016 infatti il centrocampista nerazzurro ha avuto un duro confronto in campo con il bianconero Juan Cuadrado. Con Perisic che ha messo le mani al collo del colombiano della Juventus. Anni dopo il duello è proseguito e si è concluso con un rigore in favore della Juventus. Amici mai, ma Perisic ritrova lo Stadium.