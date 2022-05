Come racconta Gazzetta, sui rinnovi il passo più lungo della gamba l’Inter l’ha già fatto con Brozovic,. Con Perisic è diverso: è già stato fatto un investimento su Gosens, nello stesso ruolo, a gennaio. E in caso di addio del croato, l’Inter andrebbe a investire su un profilo giovane: in pole ci sono, su tutti, Parisi dell’Empoli e Cambiaso del Genoa. Quando Ivan...«farà sapere», l’Inter si muoverà di conseguenza.