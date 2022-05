Stando a quanto riportato da diverse testate giornalistiche, l'arrivo di Ivan Perisic alla Juventus è sempre più probabile. E nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'esterno croato viene confrontato con due pari-ruolo (seppure con diverse caratteristiche) della Juventus, prendendo due parametri come riferimento: Perisic in stagione ha fin qui creato 1,6 occasioni di media a partita e il migliore della Juventus è stato Cuadrado, che ne ha create 1,8. Per quanto riguarda i tiri in porta, invece, il confronto è con Chiesa: 0,5 tiri a partita il croato, 0,6 l'italiano.