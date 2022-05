Ivan Perisic "flirta" con la Juventus. E per ora non risponde all'Inter, che gli ha avanzato una proposta da 4,5 milioni di euro più bonus (fino a raggiungere i 5) per due anni. Lo riferisce Calciomercato.com, secondo cui dietro al silenzio del croato c'è proprio l'interessamento della Juventus, che sarebbe decisa a salutare invece Bernardeschi. Proprio l'addio dell'ex viola, nei piani della Juve, aprirebbe le porte a Perisic: il croato non ha ancora rotto con l'Inter, anche se le parole dopo la finale di Coppa Italia non sembravano certo concilianti.



CONTROMOSSE - L'Inter, da parte sua, non è stupita dall'interessamento della Juve e non cambia la sua posizione: non rilancerà ulteriormente e ha tutta l'intenzione di sottrarsi a qualsiasi asta. In altre parole, se la Juventus dovesse offrire di più e Perisic accettare, l'Inter lo lascerà andare. Un accordo però, sempre secondo Calciomercato.com, non risulta: resta da capire se l'interesse bianconero è reale, oppure solo un disturbo "politico" dettato da quello mostrato dai nerazzurri per Dybala. Perisic, però, è un nome caldo: sia a Milano, che - da qualche ora - anche a Torino.