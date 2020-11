Minuto 90 (e oltre) di Inter-Parma, Kolarov spedisce verso l'area piccola da sinistra e Ivan Perisic mette dentro il gol del pari che corona una rimonta nerazzurra da due gol sotto. Una rete che ha scatenato i tifosi della Juventus, che sono andati a esaminare come mai prima il frame televisivo della posizione del croato al momento del cross del compagno. Era inevitabile: i 5 gol annullati ad Alvaro Morata per questioni di centimetri, o per meglio dire millimetri, si accettano tranquillamente dato che la tecnologia è "oggettiva" però rischiano di gridare vendetta quando si mettono a paragone delle reti convalidate come quella di Perisic, che a ben guardare sembra potenzialmente avanti rispetto all'ultimo difendente del Parma come lo è stato Morata nei più impercettibili fuorigioco a lui fatali.

IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE - La domanda che serpeggia nel web da parte degli juventini è: ma Perisic non è "in fuorigioco" almeno quanto lo era Morata in alcune reti millimetriche a lui annullate? E meno male che la Juve ruba...

Qua in gallery alcuni tweet dei tifosi della Juve su Perisic e Morata. QUI invece la spiegazione "ufficiale" dell'episodio