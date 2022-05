Sono passati cinque anni da quella (presunta?) frase di Ivan Perisic: "Io alla Juve per vincere? Mai, amico mio". Si sa, nel calcio poche promesse - sempre meno - sono per sempre e cinque anni possono essere molto lunghi. Sarebbe però curioso rivolgere al croato quella stessa domanda, nonostante la Juve sia reduce dalla sua prima stagione senza trofei dal 2011. La risposta di Perisic potrebbe essere differente: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa che lo porterebbe a zero in bianconero è ormai in fase avanzata e Ivan si è deciso ad accettare un biennale da 6 milioni netti a stagione.

E nonostante un summit fissato a fine campionato tra Marotta e Ausilio e gli agenti di Perisic - Jurcevic e Ljubicic - la strada sembra ormai tracciata: "Fuori tempo massimo", scrive proprio la Gazzetta riferendosi all'incontro, con un'Inter che sarebbe già rassegnata a veder andare ai rivali Perisic.



Che "rischia", però, di non essere l'unico esterno ad arrivare a zero a Torino. Dalla Croazia all'Argentina, dall'Inter al Psg: anche Angel Di Maria è sempre più vicino alla Juventus. Lo riporta stavolta il Corriere dello Sport, secondo cui la distanza tra domanda e offerta sull'ingaggio è stata limata: l'intesa può arrivare a circa 7 milioni netti. Resta però il nodo della durata: Di Maria - che progetta il ritorno in patria già tra un anno - vorrebbe un annuale; la Juventus offre un biennale, sia per beneficiare del Decreto Crescita che per impedire che il Fideo si focalizzi solamente sul mondiale. Nonostante questo piccolo intoppo, si legge, filtra ottimismo: l'entourage dell'argentino capitanato da Jorge Mendes è atteso a breve in Italia. Obiettivo? La fumata bianca.