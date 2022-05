17.45 - Terminato l'incontro tra gli agenti di Perisic e Beppe Marotta, con Piero Ausilio. Jurcevic non si è intrattenuto con i giornalisti presenti in sede Inter, si è limitato soltanto a sorridere e a rispondere con un "Vediamo" sul futuro del croato.



Una giornata cruciale. Per capire e capirsi. Nella sede dell'Inter è appena iniziato un vertice fondamentale, che può decidere in parte anche i piani della Juventus. Negli uffici di Marotta e Ausilio, infatti, sono arrivati gli agenti del croato, Frane Jurcevic e l'avvocato di fiducia. L'obiettivo è naturalmente discutere del possibile prolungamento di contratto di Ivan, per il quale il club nerazzurro non ha perso le speranze. Anzi. POSSIBILITA' RINNOVO - La Juve ha avuto contatti costanti e continui sul fronte Perisic, al momento non risulta però alcuna offerta concreta, sebbene si sia ragionato su determinate cifre, anche molto importanti. Il croato non vuole lasciare nulla d'intentato e sta valutando ogni fronte, Inter compresa. Da questo colloquio si uscirà con maggiore chiarezza, per tutti. Juve compresa.