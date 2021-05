Non l'ha digerita,. L'esterno dell'Inter non ha accettato la decisione dell'arbitro Calvarese, che ha fischiato calcio di rigore sul suo 'intervento' su Juan Cuadrado. Per le varie moviole apparse sui quotidiani, il penalty è sembrato generoso (leggi qui): evidentemente, per Perisic era solamente da non fischiare. Attraverso il suo profilo Instagram, il croato ha utilizzato un hashtag particolare e decisamente polemico:. Esattamente le parole che Diego Armando Maradona utilizzò nel 1987 per lanciare accuse infondate sulla Juventus. Evidentemente, è una storia che torna a cicli alterni, pure quando i bianconeri sono ben lontani dalla vetta...