Come racconta Gazzetta, l’altra grande passione di Ivan Perisic - "che pochi giorni fa ha scambiato la maglia con Ale Michieletto" - è il volley. Perisic ha fatto sul serio, sempre. E c'è un piccolo retroscena: nell’estate 2017 ha preso parte a uno dei tre tornei Major 5 Stelle del World Tour di beach volley. Si giocava in Croazia, a Porec (Parenzo), e Ivan ha gareggiato insieme a Niksa Dell’Orco. Finito in un girone di ferro, con due coppie statunitensi e una brasiliana, ha perso ma lottato come sempre. Incassando pure 2mila dollari, girati per pagare la multa dell’Inter.