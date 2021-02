"Senza pregiudizio per la prosecuzione dell'attività sociale, la Juventus potrebbe far ricorso ad operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori."



Questo si legge nella relazione semestrale di bilancio del club bianconero, che esprime così un messaggio chiarissimo: date le difficoltà economiche di questo periodo, si profilano cessioni di giocatori all'orizzonte!



Qualcosa che in realtà non stupisce in epoca di pandemia, ma è interessante notare questa espressione utilizzata all'interno del dispositivo ufficiale della Juve. Staremo a vedere chi saranno i nomi in uscita.