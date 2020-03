Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di diversi club in Serie A ha parlato del momento difficile dell'Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole ai microfoni di di Radio Kiss Kiss: "Tutte le ipotesi sono valide e tutte le idee sono da considerare, ma al momento non siamo noi che possiamo decidere. In questo momento gli Europei sono l’unico evento rinviabile così da regolarizzare i campionati. La cristallizzazione dei campionati è da considerare solo nel caso gli Europei non vengano annullati. La Uefa è sempre stata rigorosa, ma la verità è che quest’epidemia è una cosa gravissima. È inutile continuare a dire di voler giocare le partite".