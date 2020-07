Una vita tra campi e scrivanie per Giorgio Perinetti, direttore sportivo d'esperienza che oggi "Vorrei la chance per chiudere in bellezza" ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. Quando lavorava al Bari stava prendendo uno sconosciuto James Rodriguez in sinergia con la Juve ma non se ne fece nulla, al Genoa ci ha provato per quel Manuel Locatelli che tanto piace alla Juve: "E' il giocatore sul quale punterei; ci ho provato in ogni modo, ma ha vinto la resistenza di Gattuso". E poi, altro obiettivo bianconero: "L'affare Zaniolo può cambiare gli equilibri, è il talento più puro che c'è in giro anche se deve maturare".