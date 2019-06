Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato della possibilità che James Rodriguez arrivasse alla Juventus ai microfoni di Radio Marte: "James Rodriguez mi è sempre piaciuto, basti pensare che volevo portarlo in Italia alla Juve, ma l’operazione sfumò per vari motivi. Negli ultimi anni il Napoli è sempre stato vicino alla Juventus e Ancelotti l’anno scorso ha toccato poco la squadra, ma ora la conosce e la sua esperienza aiuterà la società ad indirizzarsi verso il rinforzo di una squadra già forte. Il Napoli prima con Benitez, poi con Sarri è cresciuto e Ancelotti ha aggiunto esperienza per cui la società è diventata appetibile da molti giocatori".