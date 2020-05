Giorgio Perinetti, ex dg del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva di diverse situazione di mercato che riguardano la Juventus. Ecco le sue parole: "Il centrocampo della Juve è un rebus da valutare, ci sono giocatori che non hanno soddisfatto Sarri e credo avremo molte sorprese. Pogba? Un sogno su cui i bianconeri stanno lavorando e sognare non è reato".