Giorgio Perinetti non ha dubbi: "Inter e Milan lottano per strappare il titolo alla Juventus che ora è fuori dalla corsa scudetto, può sempre intervenire con un colpo di coda - ha detto il dirigente a Radio Marte - L'Atalanta? Magari farà bene nelle coppe. La prima parte di campionato ha raccontato l'esplosione defintiva del Milan e un ritorno della squadra di Pirlo, ma in generale ci sono delle sorprese in ogni parte della classifica. Benevento e Spezia, per esempio, da neopromosse hanno fatto molto bene. Il Napoli? Credo che fino a poco fa il lavoro di Gattuso fosse apprezzato, poi ha perso giocatori importanti".