Dagli studi di Sportitalia, l'ex dg del Genoa Perinetti ha commentato il mercato della Juventus: “La situazione di Dybala è difficile da gestire. Non so se l’idea dello scambio con Lukaku sia venuta a Paratici o allo stesso Manchester United: in questo modo la Juve farebbe una plusvalenza paurosa. Credo che i bianconeri avessero Icardi nel mirino, con la volontà di chiudere negli ultimi giorni per cercare di strappare il prezzo migliore. Ma l’argentino è troppo statico: Lukaku è più adatto per giocare con Cristiano Ronaldo“.